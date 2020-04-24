Какой будет жизнь человечества после пандемии?

Сейчас весь мир живет в невиданных прежде условиях: люди не выходят из дома, границы между странами закрыты, ограничено даже передвижение между городами. Но все это обязательно рано или поздно закончится. Специалисты называют самые разные сроки, однако в том, что все ограничения будут сняты, не сомневается никто. Но сможет ли человечество после пандемии жить точно так же, как раньше? Об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.



На этот вопрос существует совершенно определенный ответ: нет. И дело вовсе не в экономических потрясениях – история знала и гораздо более тяжелые периоды, после которых экономика всегда вновь обретала устойчивость. Изменятся многие неочевидные на первый взгляд вещи: технологии, процессы, даже наши привычки и ритуалы.

Вот с привычек и начнем. Вспомните: еще несколько лет назад все мы с легким недоумением смотрели на туристов из Азии, разгуливающих по европейским столицам в медицинских масках. Тогда это казалось нам небольшой "чудинкой", забавной странностью. Сегодня же каждый из нас прекрасно понимает необходимость не только масок, но и одноразовых перчаток, санитайзеров...

После окончания пандемии, конечно, накал страстей поуляжется, но привычки надевать маску в общественном транспорте, а также долго и тщательно мыть руки останутся с нами надолго. А еще мы будем контролировать желание прикоснуться на улице к лицу.

С точки зрения технологий произойдут совершенно прогнозируемые изменения: все, что можно будет сделать антивирусным, сделают.



Вот простой пример: уже давно известно, что на поверхности некоторых металлов (например меди) вирусы очень быстро разрушаются.



Совсем недавно ученые выяснили, что если нанести на медь лазерную наноразмерную насечку, время жизни вирусов на такой поверхности сократится до нескольких минут. Метод применим и для других металлов, а значит, в скором времени мы увидим "противовирусные" поручни в метро, ручки дверей и кнопки лифтов. Тонкие металлические нити будут вплетать в ткани, так мы получим одежду, защищающую нас от заражения.



Совершенно очевидно, что мощный толчок к развитию получит дистанционная медицина.



Речь идет о персональных системах мониторинга здоровья. Сегодня гаджеты уже могут считать пульс, измерять давление, отслеживать количество пройденных шагов и израсходованных калорий, а также собирать все эти данные в приложениях для мобильных телефонов.

Этот функционал будет расширяться, и скоро мы сможем, допустим, приложив смартфон к груди, записать звук собственного дыхания, а затем отправить запись в медицинский центр, чтобы специалисты проанализировали ее.



Изменятся и многие другие аспекты нашей жизни, о которых мы сейчас даже не задумываемся. Например, путешествия. Можно с огромной долей вероятности предположить, что первое время после снятия карантина туристы, прибывающие в любую страну, должны будут пройти тест на отсутствие коронавирусной инфекции.



Фото: AP/Andrew Medichini

Скорее всего, медицинская справка станет обязательным документом для пересечения границы как минимум на несколько лет. Правительство Великобритании, например, уже рассматривает такие предложения.

Изменятся аэропорты и вокзалы – в них надолго будут усилены профилактические меры. Да и в самом транспорте тоже появятся нововведения. Уже существуют проекты установки специальных защитных экранов между креслами в поездах и самолетах. Пластиковые перегородки между пассажирами позволят снизить вероятность переноса инфекции воздушно-капельным путем.