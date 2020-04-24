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Общество

24 апреля, 00:01

Какой будет жизнь человечества после пандемии?

общество безопасность

Сейчас весь мир живет в невиданных прежде условиях: люди не выходят из дома, границы между странами закрыты, ограничено даже передвижение между городами. Но все это обязательно рано или поздно закончится. Специалисты называют самые разные сроки, однако в том, что все ограничения будут сняты, не сомневается никто. Но сможет ли человечество после пандемии жить точно так же, как раньше? Об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: AP/Alfredo Falcone/LaPresse

На этот вопрос существует совершенно определенный ответ: нет. И дело вовсе не в экономических потрясениях – история знала и гораздо более тяжелые периоды, после которых экономика всегда вновь обретала устойчивость. Изменятся многие неочевидные на первый взгляд вещи: технологии, процессы, даже наши привычки и ритуалы.

Вот с привычек и начнем. Вспомните: еще несколько лет назад все мы с легким недоумением смотрели на туристов из Азии, разгуливающих по европейским столицам в медицинских масках. Тогда это казалось нам небольшой "чудинкой", забавной странностью. Сегодня же каждый из нас прекрасно понимает необходимость не только масок, но и одноразовых перчаток, санитайзеров...

После окончания пандемии, конечно, накал страстей поуляжется, но привычки надевать маску в общественном транспорте, а также долго и тщательно мыть руки останутся с нами надолго. А еще мы будем контролировать желание прикоснуться на улице к лицу.

С точки зрения технологий произойдут совершенно прогнозируемые изменения: все, что можно будет сделать антивирусным, сделают.

Вот простой пример: уже давно известно, что на поверхности некоторых металлов (например меди) вирусы очень быстро разрушаются.

Фото: AP/Alfredo Falcone/LaPresse

Совсем недавно ученые выяснили, что если нанести на медь лазерную наноразмерную насечку, время жизни вирусов на такой поверхности сократится до нескольких минут. Метод применим и для других металлов, а значит, в скором времени мы увидим "противовирусные" поручни в метро, ручки дверей и кнопки лифтов. Тонкие металлические нити будут вплетать в ткани, так мы получим одежду, защищающую нас от заражения.

Совершенно очевидно, что мощный толчок к развитию получит дистанционная медицина.

Речь идет о персональных системах мониторинга здоровья. Сегодня гаджеты уже могут считать пульс, измерять давление, отслеживать количество пройденных шагов и израсходованных калорий, а также собирать все эти данные в приложениях для мобильных телефонов.

Этот функционал будет расширяться, и скоро мы сможем, допустим, приложив смартфон к груди, записать звук собственного дыхания, а затем отправить запись в медицинский центр, чтобы специалисты проанализировали ее.

Изменятся и многие другие аспекты нашей жизни, о которых мы сейчас даже не задумываемся. Например, путешествия. Можно с огромной долей вероятности предположить, что первое время после снятия карантина туристы, прибывающие в любую страну, должны будут пройти тест на отсутствие коронавирусной инфекции.

Фото: AP/Andrew Medichini

Скорее всего, медицинская справка станет обязательным документом для пересечения границы как минимум на несколько лет. Правительство Великобритании, например, уже рассматривает такие предложения.

Изменятся аэропорты и вокзалы – в них надолго будут усилены профилактические меры. Да и в самом транспорте тоже появятся нововведения. Уже существуют проекты установки специальных защитных экранов между креслами в поездах и самолетах. Пластиковые перегородки между пассажирами позволят снизить вероятность переноса инфекции воздушно-капельным путем.

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Гринько Николай

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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