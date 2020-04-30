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Общество

00:33

Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны

транспорт общество

Фото: depositphotos/borjomi88

Россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут свободно выехать из страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На сайте правительства отмечается, что выезд за границу указанным лицам будет разрешен один раз. Ранее из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекцией Россию могли покинуть только граждане других стран.

С 27 марта нынешнего года РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Полеты разрешены только вывозным, грузовым, почтовым, санитарным и гуманитарным рейсам. При этом были возможны авиасообщения по отдельным решениям правительства.

Позднее решили сократить число вывозных рейсов, а также был установлен лимит на количество прибывающих пассажиров.

В среду, 29 апреля, Михаил Мишустин принял решение о продлении ограничения на въезд иностранных граждан. Премьер-министр отмечал, что мера будет отменена только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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