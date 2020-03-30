Количество авиарейсов для возвращения россиян сократят с 31 марта

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Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что принято решение сократить количество авиарейсов для возвращения россиян с 31 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"На настоящий момент из-за рубежа в РФ вернулось 150 тысяч граждан", – сказал Дитрих.

По его словам, графики вылетов россиянам будут сообщать авиакомпании и министерство иностранных дел России.

Предполагается, что первыми из-за границы вывезут россиян, которые ехали из РФ после января текущего года, затем тех, кто проживает в других странах на постоянной основе.

Как сообщил заместитель гендиректора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов, авиакомпания планирует завершить вывозить россиян из-за рубежа до середины апреля.

"На апрель запланировано более 40 чартерных рейсов, нам нужно вывезти еще около 6,5 тысячи пассажиров. Мы рассчитываем завершить процесс возвращения путешественников до середины апреля", – приводит слова Давыдова Агентство "Москва".

По его словам, за февраль – март S7 вывезла из зарубежных стран домой около 30 тысяч человек.

С 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение, разрешив выполнять только вывозные рейсы для возвращения граждан РФ домой. Накануне лоукостер "Победа" объявил о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

