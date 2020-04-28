В Москве происходят отмены вылетов самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы отменяют вылеты самолетов. Известно, что изменения в расписании затронули свыше 50 рейсов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее число отмен произошло в Домодедово. Там в воздух не поднимутся 52 самолета.

При этом в аэропорту Внуково отменили 2 рейса. В Шереметьево известно об отмене одного вылета.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее стало известно о вывозном рейсе для россиян из Ташкента в Москву. По данным Минкомсвязи РФ, вылет самолета должен состояться 29 апреля.

Кроме того, о ближайших вывозных рейсах для россиян сообщила Росавиация. Отмечалось, что вылеты были запланированы с 28 апреля по 5 мая.