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Москва 24

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Общество

02:03

Свыше 30 рейсов отменили в столичных аэропортах

транспорт общество город

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В аэропортах Москвы отменяют авиарейсы. Известно, что всего изменения затронули 32 рейса.

По данным портала "Яндекс.Расписания", наибольшее количество отмененных рейсов зафиксировано в аэропорту Домодедово. Там сообщается о 30 самолетах, которые не поднимутся в воздух по расписанию.

При этом во Внуково и Шереметьево отменено по одному рейсу.

18 апреля в столичных аэропортах отменили более 20 вылетов. При этом причины изменений в расписании не сообщались.

Накануне появилось сообщение о "минировании" рейса Москва – Южно-Сахалинск. Анонимный звонок поступил от неизвестного абонента. При этом посадка самолета в аэропорту прибытия прошла в штатном режиме.

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