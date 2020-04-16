Стало известно об отменах авиарейсов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят отмены авиарейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, в трех аэропортах отменили свыше 20 вылетов.

В частности, в Шереметьево не поднимутся в воздух 5 самолетов. В аэропорту Домодедово сообщается об отмене 17 рейсов.

При этом в воздушной гавани Внуково отменили один вылет.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Отмены рейсов в столичных аэропортах происходили и ранее. Так, 14 апреля в воздух не поднялись 16 самолетов.

Накануне Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Глава государства пояснил, что эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, а также выплату зарплат сотрудникам.