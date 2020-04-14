Отмены авиарейсов происходят в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

Рейсы отменяют в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

В общей сложности сообщается об отмене 16 вылетов.

В частности, 14 рейсов отменили в аэропорту Домодедово. При этом во Внуково не взлетят 2 самолета.

В воздушной гавани Шереметьево отмененных вылетов нет.

Причины изменений в расписании на данный момент неизвестны.

Ранее в Москве было отменено свыше 60 авиарейсов. О наибольшем количестве отмен сообщали из аэропорта Внуково – там в воздух не поднялись 29 лайнеров.