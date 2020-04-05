В Москве отменили свыше 60 авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах Москвы происходят отмены авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что изменения затронули свыше 60 вылетов.
Уточняется, что во Внуково отменили 29 рейсов. В аэропорту Домодедово сообщили, что в воздух не поднимутся 26 самолетов.
При этом в воздушной гавани Шереметьево отменили 9 рейсов.
Изменения в расписании вылетов происходили и ранее. Так, 4 апреля сообщалось о переносе порядка 90 вылетов из трех столичных аэропортов.
3 апреля в аэропортах Москвы отменили 75 авиарейсов. Причины изменений в расписании остались неизвестными.
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне падения спроса сообщила о сокращении количества внутренних авиарейсов. Уточнялось, что мера вступит в силу с 4 апреля.