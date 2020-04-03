"Аэрофлот" сократит количество внутренних авиарейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" объявила о сокращении количества внутренних рейсов. Известно, что мера вступит в силу с 4 апреля.

"Аэрофлот временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях", – пишет пресс-служба компании.

Как поясняется на официальном сайте авиаперевозчика, сокращение рейсов связано с существенным снижением спроса из-за принятых государством ограничений на передвижение россиян.

Известно, что сокращения коснутся более 50 рейсов из Москвы в города РФ.

В пресс-службе отметили, что для пассажиров отмененных перелетов будет предусмотрено перебронирование на действующие маршруты.

"Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании", – резюмировали в "Аэрофлоте".

Ранее "Аэрофлот" отменил свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений. С 31 марта по 2 апреля самолеты компании выполняли по 2–3 чартера в день.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Сообщалось, что соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий.