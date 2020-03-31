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Москва 24

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Общество

00:48

"Аэрофлот" отменил свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений

транспорт общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене более 60 рейсов из-за введенных ограничений по количеству пассажиров, прилетающих в московский аэропорт Шереметьево. Об этом передает пресс-служба на официальном сайте компании.

"В связи с введенными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы...", – подтвердили в пресс-службе.

Далее в сообщении публикуется список из 62 рейсов. В их числе – следующие из-за рубежа в Шереметьево, а также из российского аэропорта за границу.

Отмечается, что в период с 31 марта по 2 апреля компания будет выполнять по 2–3 чартера в день. Так, 31 марта самолеты "Аэрофлота" выполнят рейсы Москва – Дели и Бангкок – Москва, а авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") – Денпасар – Москва.

На 1 апреля запланированы рейсы "Аэрофлота" Дели – Москва и "России" – Монастир – Москва. 2 апреля "Аэрофлот" выполнит рейсы Москва – Лондон и Лондон – Москва, "Россия" – Коломбо – Москва.

Ранее самолет "Аэрофлота" со 161 человеком на борту экстренно приземлился в Шереметьево. Лайнер совершил посадку из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.

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