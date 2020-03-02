Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:13

Самолеты Москва – Новокузнецк задерживаются из-за сильного тумана

общество транспорт

Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG

Вылеты двух пассажирских самолетов из Москвы в Новокузнецк были задержаны из-за сильного тумана. Об этом передает ТАСС.

По информации, полученной агентством от справочной новокузнецкого аэропорта Спиченково, рейсы были отложены более чем на 5 часов.

"Рейс (авиакомпании "Аэрофлот". – Прим.ред.) из Шереметьево отложен, он уже вылетел, прибудет в 12:15 (08:15 по московскому времени) к нам. Рейс S7 находится на запасом (аэродроме в Новосибирске. – Прим.ред) в Толмачево, до 11:50 (07:50 по московскому времени) задержка рейса", – сообщили в справочной.

По данный предварительного расписания, рейс авиакомпании "Аэрофлот" должен был прибыть в Новокузнецк в 06:55 (02:55 по московскому времени). При этом самолет S7 планировал приземлиться в 05:25 (1:25 по московскому времени).

Отмечается, что из-за задержек перенесены и обратные рейсы обеих авиакомпаний. Время отправления лайнеров пока неизвестно.

Ранее стало известно о задержке поездов между Москвой и Читой. Сообщалось, что причиной стал сход 12 вагонов с углем на Транссибирской магистрали.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика