Самолеты Москва – Новокузнецк задерживаются из-за сильного тумана

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Вылеты двух пассажирских самолетов из Москвы в Новокузнецк были задержаны из-за сильного тумана. Об этом передает ТАСС.

По информации, полученной агентством от справочной новокузнецкого аэропорта Спиченково, рейсы были отложены более чем на 5 часов.

"Рейс (авиакомпании "Аэрофлот". – Прим.ред.) из Шереметьево отложен, он уже вылетел, прибудет в 12:15 (08:15 по московскому времени) к нам. Рейс S7 находится на запасом (аэродроме в Новосибирске. – Прим.ред) в Толмачево, до 11:50 (07:50 по московскому времени) задержка рейса", – сообщили в справочной.

По данный предварительного расписания, рейс авиакомпании "Аэрофлот" должен был прибыть в Новокузнецк в 06:55 (02:55 по московскому времени). При этом самолет S7 планировал приземлиться в 05:25 (1:25 по московскому времени).

Отмечается, что из-за задержек перенесены и обратные рейсы обеих авиакомпаний. Время отправления лайнеров пока неизвестно.

Ранее стало известно о задержке поездов между Москвой и Читой. Сообщалось, что причиной стал сход 12 вагонов с углем на Транссибирской магистрали.