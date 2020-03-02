Поезда между Москвой и Читой задержатся из-за аварии на Забайкальской железной дороге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов на одном из перегонов на Транссибирской магистрали в зоне ответственности Забайкальской железной дороги временно приостановили. Причиной стала авария, в результате которой с рельсов сошли 12 вагонов с углем.

По информации пресс-службы ЗабЖД, задержки ожидаются в движении пассажирских составов номер 70 Москва – Чита и номер 69 Чита – Москва.

"На перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 12 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Угроза экологической безопасности отсутствует.

Известно, что задержки также коснутся поезда номер 321 сообщением Иркутск – Забайкальск.

Ранее на Дальневосточной железной дороге произошел сход 18 вагонов с углем. В результате был задержан поезд из Владивостока в Москву.