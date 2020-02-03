Поезда следовали с увеличенным интервалом на Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Рижском направлении Московской железной дороги следовали с увеличенными интервалами. Об этом проинформировали в пресс-службе МЖД.

Отмечается, что задержки происходили на участке Курский вокзал – Каланчевская, МЦД-2 и Рижском направлении из-за постороннего предмета, который мешает проезду.

"В 17:30 машинист пригородного поезда, следовавшего по участку Курский вокзал – Каланчевская в сторону станции Нахабино, заметил свисающий элемент расположенного над путями путепровода, который мешает проезду поездов", – говорится в сообщении.

На место были отправлены железнодорожники. В настоящее время движение поездов вводится в график.