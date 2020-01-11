Человек упал на рельсы на Калужско-Рижской линии метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена останавливалось из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

"На станции "Октябрьская" на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути. Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость", – уточняется в сообщении.

Сотрудники метрополитена помогли пассажиру подняться. К настоящему времени поезда на линии следуют с обычной скоростью.

Ранее движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро между станциями "Спартак" и "Беговая" приостанавливалось из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

