На серой ветке метро задерживается движение поездов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Серпуховско-Тимирязевский линии столичного метрополитена задерживается движение поездов. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Как уточняется, движение поездов временно остановилось на участке от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Пражской" из-за пассажира на пути.

"Движение оперативно восстановлено, входим в график", – говорится в сообщении.

В октябре произошел сбой на Сокольнической линии столичного метрополитена. На юго-западном участке радиального направления высадили пассажиров одного из поездов. Состав остановили для проверки.