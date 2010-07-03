Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда на юго-западном участке Сокольнической линии метро следуют с увеличенными интервалами, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Задержка связана с высадкой пассажиров одного из поездов. Состав оставлен для проверки. Чтобы движение вошло в график, потребуется некоторое время.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Увеличение интервалов связано с высадкой пассажиров одного поезда. Состав отставлен для проверки, потребуется некоторое время, чтобы войти в график. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) October 30, 2019



Ранее движение поездов было приостановлено от станции метро "Автозаводская" до "Белорусской" Замоскворецкой линии. Это произошло из-за нахождения человека на пути.