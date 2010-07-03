Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом говорится в Twitter столичного метро.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Спартака" до "Беговой", – говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сбой в движении поездов произошел из-за человека на путях. Как уточняется, ЧП произошло на станции метро "Полежаевская". В настоящий момент о состоянии пассажира не сообщается.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось о кратковременной остановке движения поездов на участке от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской".

