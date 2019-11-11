Движение приостановили на Кольцевой линии из-за пассажира

Движение поездов приостановлено на Кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Поезда не ходят по часовой стрелке. Уточняется, что сбой произошел из-за пассажира на пути – под прибывающий поезд на станции "Таганская" упал человек.

На месте работают оперативные службы города. По данным РИА Новости, упавшая женщина погибла.

В октябре произошел сбой на Сокольнической линии столичного метрополитена. На юго-западном участке радиального направления высадили пассажиров одного из поездов. Состав оставили для проверки.