Полиция выяснит обстоятельства инцидента с пассажиром на путях в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажира, оказавшегося на путях на станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии подземки, доставили в комнату полиции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на УВД на Московском метрополитене.

Около 19:20 он спрыгнул на жесткий путь. Дежуривший на станции полицейский помог пассажиру подняться на платформу до прибытия поезда.

В октябре мужчина выжил после падения под поезд на станции "Маяковская" Замоскворецкой линии. Его передали медикам.

В сентябре пассажир упал на пути на станции "Октябрьская". Ему оперативно помогли подняться на платформу. Сотрудники полиции вызвали наряд скорой медпомощи.