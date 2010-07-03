Полиция проводит проверку после падения мужчины в метро

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Сотрудники УВД на Московском метрополитене проводят проверку после падения мужчины на рельсы в метро, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в 8:55 на станции "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии метро. По предварительным данным, мужчина упал на жесткий путь по собственной неосторожности. В отсутствии состава пассажиру помогли подняться на платформу.

Ранее сообщалось о сбое на Люблинско-Дмитровской линии подземки из-за падения человека на рельсы.

Поезда не ходили от станции "Марьино" до станции "Зябликово". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. Позже движение полностью восстановили и ввели в график.

11 сентября на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

