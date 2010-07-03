Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено

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Движение проездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено и введено в график, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Ранее сообщалось о сбое из-за падения человека на рельсы. Поезда не ходили от станции "Марьино" до станции "Зябликово". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

11 сентября на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

