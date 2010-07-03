Поезда не ходят на салатовой ветке метро

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На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Поезда не курсируют от станции "Марьино" до станции "Зябликово". В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.

В метро уточнили, что это связано с падением человека на рельсы.

11 сентября на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

