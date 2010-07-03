Мужчина погиб после падения под прибывающий поезд на "Боровицкой"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Пассажир погиб после падения под прибывающий поезд на станции метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

"Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка.

Ранее движение на серой ветке от "Савеловской" до "Серпуховской" приостановили из-за падения пассажира. В обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами.

Позднее движение поездов было восстановлено и введено в график.

Аналогичная ситуация произошла на серой ветке метро 31 августа. Тогда падение человека привело к остановке движения между "Нагорной" и "Пражской".

