На участке серой ветки метро приостановлено движение поездов

Фото: телеграм-канал "Метро Москвы"

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро приостановлено из-за падения пассажира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Поезда не курсируют между "Савеловской" и "Серпуховской". В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.

Аналогичная ситуация произошла на серой ветке 31 августа. Тогда из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской".

11 сентября на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.

