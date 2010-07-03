На участке серой ветки метро приостановлено движение поездов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро приостановлено из-за падения пассажира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.
Поезда не курсируют между "Савеловской" и "Серпуховской". В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.
Аналогичная ситуация произошла на серой ветке 31 августа. Тогда из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской".
11 сентября на южном участке Сокольнической линии московского метро движение временно не осуществлялось между станциями "Парк культуры" и "Спортивная" в сторону центра из-за падения пассажира на рельсы. Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек погиб.
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