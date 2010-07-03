Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На Люблинско-Дмитровской линии метро поезда следуют с увеличенными интервалами.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы для осмотра инфраструктуры. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов", – говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Отмечается, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

31 августа из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они курсировали с увеличенными интервалами.

Аналогичная ситуация произошла на этой ветке 1 августа. Тогда движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".