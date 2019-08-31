Движение на участке серой ветки метро приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро частично приостановлено, сообщается в микроблоге в Twitter.

Поезда не курсируют между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стал инцидент с пассажиром.

По информации "Интерфакса", это случилось около 15:50 на станции метро "Южная". Для извлечения пострадавшего снято напряжение контактного рельса.

1 августа на серой ветке также случился сбой. Движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".

Это произошло из-за падения человека на рельсы. В результате пассажир погиб.