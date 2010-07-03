На серой ветке произошел сбой из-за падения человека на рельсы

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро приостановлено из-за падения человека на путь, сообщает пресс-служба подземки.

Поезда не ходят от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.