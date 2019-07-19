Движение поездов на БКЛ восстановлено

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Кратковременный сбой произошел в столичном метро от станций "Хорошевская" до станции "Савеловская" Большой кольцевой линии. Об этом сообщается на странице подземки в Twitter.

Нет движения от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. В обратную сторону позда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 июля 2019 г.



В настоящий момент движение поездов восстановлено и введено в график.

Ранее сообщалось, что из-за высадки пассажиров были кратковременно увеличены интервалы на Филевской линии. Движение поездов было остановлено от станции "Киевская" до станции "Международная".

А 10 июля сообщалось о сбое в движении поездов на Бутовской линии столичного метро. Некоторое время не было движения от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами, затем движение восстановили.

