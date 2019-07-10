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16:06 (обновлено 10.07.2019 16:46)

Движение на Бутовской линии метро введено в график

транспорт происшествия

16:06

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Фото: Агентство "Москва"

Движение поездов на Бутовской линии столичного метро введено в график, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"Движение на Бутовской линии введено в график. Извините нас за неудобства и приятных поездок", – говорится в Twitter.

Ранее Мосгортранс посоветовал пассажирам этой ветки пользоваться наземным транспортом из-за увеличенных интервалов движения поездов.

От "Улицы Старокачаловская" ходят следующие маршруты:

  • №118, 523, 753, 967 до "Улицы Скобелевская"
  • №118, 146, 753, 967 до "Бульвара Адмирала Ушакова"
  • № 146 до "Улицы Горчакова
  • № 94, 967 до "Бунинской аллеи"

От "Улицы Скобелевская" такие:
  • №118, 523, 753, 967 до "Улицы Старокачаловская"
  • №118, 202, 636, 753, 877, 967, "С1" до "Бульвара Адмирала Ушакова"
  • № 636, 967 до "Бунинской аллеи"
  • № 202 до "Ясенева"
  • № 636 до "Коммунарки"
  • № 877 до "Тропарева"

На этой линии метро произошел сбой. Некоторое время не было движения от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами, затем движение восстановили.

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