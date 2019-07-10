Движение на Бутовской линии метро введено в график

Фото: Агентство "Москва"

Движение поездов на Бутовской линии столичного метро введено в график, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"Движение на Бутовской линии введено в график. Извините нас за неудобства и приятных поездок", – говорится в Twitter.

Ранее Мосгортранс посоветовал пассажирам этой ветки пользоваться наземным транспортом из-за увеличенных интервалов движения поездов.

От "Улицы Старокачаловская" ходят следующие маршруты:



№118, 523, 753, 967 до "Улицы Скобелевская"

№118, 146, 753, 967 до "Бульвара Адмирала Ушакова"

№ 146 до "Улицы Горчакова

№ 94, 967 до "Бунинской аллеи"

№118, 523, 753, 967 до "Улицы Старокачаловская"

№118, 202, 636, 753, 877, 967, "С1" до "Бульвара Адмирала Ушакова"

№ 636, 967 до "Бунинской аллеи"

№ 202 до "Ясенева"

№ 636 до "Коммунарки"

№ 877 до "Тропарева"