Движение на Бутовской линии метро восстановлено

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение поездов на Бутовской линии метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Движение на Бутовской линии (12) восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 июля 2019 г.



Ранее сообщалось, что на Бутовской линии произошел сбой. Некоторое время не было движения от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Пассажиров также предупредили, что участок Сокольнической линии закроют на неделю из-за работ по строительству БКЛ. В период с 13 по 20 июля станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут недоступны для проезда. На красной ветке поезда будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом". До закрытых станций можно будет доехать на бесплатных автобусах "КМ".