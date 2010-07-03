В метро начали объявлять о будущих пересадках на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичной подземке начали объявлять, где находятся будущие пересадки на Московские центральные диаметры. Аудиосообщения о запуске МЦД зазвучали в поездах на Филевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях метро, передает портал мэра и правительства Москвы.

Когда поезд останавливается, после объявления названия станции пассажиры этих линий теперь услышат следующие объявления: "Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр" или "Скоро здесь будет пересадка на второй диаметр".

На станции метро "Фили" сообщают о будущей пересадке на МЦД-1 Одинцово – Лобня. Текст объявления читают разными голосами: по направлению к центру аудиосообщения записаны мужским голосом, а из центра – женским. Такой же принцип действует в поездах "Ласточка" на МЦК.

"До конца июля такие объявления зазвучат на всех станциях метро и МЦК, с которых можно будет пересесть на МЦД", – отметил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Благодаря этому у пассажиров "будет возможность изучить маршруты диаметров и составить себе новый, более удобный маршрут по городу", подчеркнул заммэра.

О пересадках на платформы МЦД к концу месяца будут объявлять на 27 станциях подземки и МЦК. Аудиосообщения о возможности перейти на МЦД-1 Одинцово – Лобня включат, к примеру, на "Савеловской", "Тимирязевской", "Шелепихе", "Деловом центре", "Белорусской" и "Беговой". Информацию о пересадке на МЦД-2 Нахабино – Подольск озвучат на станциях метро "Печатники", "Комсомольская", "Дмитровская", "Царицыно", а также "Щукинская" и "Текстильщики".

Помимо этого, такие объявления включат на пяти станциях МЦК: Новохохловской, Деловом Центре, Шелепихе, Стрешневе и Окружной.

В начале июля Ликсутов пообещал, что тарифы на проезд по МЦД утвердят в течение месяца. По словам заммэра, сейчас идут последние согласования с Московской областью.

Первые Московские центральные диаметры – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – будут запущены уже в конце 2019 года. Это 132 километра путей и 66 станций, с которых можно пересесть на станции метро, МЦК и радиальные направления.

По первым двум Московским центральным диаметрам будут курсировать современные "Иволги", спроектированные и собранные в России. По одному билету можно будет пересаживаться с электрички на метро. В перспективе остановочные пункты сделают комфортными, как на МЦК: переходы по принципу "сухие ноги", новая навигация и транспортная безопасность.