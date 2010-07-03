Движение приостановлено на участке Бутовской линии метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Временно приостановлено движение на участке Бутовской линии метро от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". Об этом сообщается в микроблоге Twitter подземки.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Сотрудники метрополитена прилагают все усилия для восстановления движения.

С 13 по 20 июля участок Сокольнической линии закроют для строительства БКЛ. Станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут недоступны.

Движение поездов по ветке будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ".