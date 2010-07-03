Движение на серой ветке метро восстановили

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Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено и вводится в график, сообщает пресс-служба подземки.

Речь идет об участке между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского". Сбой произошел из-за падения человека на рельсы. В результате пассажир погиб.

ЧП произошло на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Из-за этого движение было приостановлено, а в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.