Пассажир погиб после падения на рельсы в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажир погиб, упав под прибывающий поезд на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 15:48. Полицейские незамедлительно вызвали скорую, медики констатировали смерть пассажира. Информация о происшествии направлена в следственные органы.

Из-за случившегося движение на серой ветке приостанавливали. Поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской", а в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами. Сейчас движение восстановлено.