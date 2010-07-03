Движение на серой ветке метро восстановлено после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановили после сбоя, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они курсировали с увеличенными интервалами.

По некоторым данным, это случилось на станции "Южная". Для извлечения пострадавшего снималось напряжение контактного рельса.

Аналогичная ситуация произошла на этой ветке 1 августа. Тогда движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".

Ограничения вводили из-за падения пассажира на рельсы. В результате он погиб.