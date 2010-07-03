Движение поездов на серой ветке метро восстановлено

Движение по Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и введено в график, сообщили представители метро в Twitter.
Ранее движение на серой ветке от "Савеловской" до "Серпуховской" приостановили из-за падения пассажира. В обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами.
Аналогичная ситуация произошла на Серпуховско-Тимирязевской линии 31 августа. Тогда падение человека привело к остановке движения между "Нагорной" и "Пражской".
11 сентября из-за падения пассажира на рельсы поезда временно не следовали на южном участке Сокольнической линии между станциями "Парк культуры" и "Спортивная". Позже стало известно, что упавший с платформы молодой человек скончался.
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