Метро до Внуково начнут строить в этом году

13:11
13:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Метро до аэропорта Внуково начнут строить в Москве до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.
"До конца года начнем строительство участка от "Рассказовки" до "Внукова". В течение двух-трех лет работы завершим", – сказал Бочкарев.
Участок, на котором разместят станции "Пыхтино" и "Внуково", пройдет от "Рассказовки" вдоль Боровского шоссе и выйдет к аэропорту в районе Центральной улицы. Его протяженность составит 5,2 километра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция метро на территории международного аэропорта Внуково расположится в павильоне "Аэроэкспресса".
Внуково будет единственным аэропортом в стране, который будет иметь собственную станцию метро. Трассу метро уже согласовали с местными жителями и администрацией воздушной гавани.
В итоге авиапассажиры смогут выбрать оптимальные маршруты для поездки в аэропорт. Им будут доступны разные виды транспорта – метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личная машина.
Добраться до аэропорта можно на автобусах от пяти станций метро: "Саларьево", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево" и "Теплый стан". От Киевского вокзала до аэропорта с шести утра до полуночи ходит аэроэкспресс.
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