Метро до Внуково начнут строить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метро до аэропорта Внуково начнут строить в Москве до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

"До конца года начнем строительство участка от "Рассказовки" до "Внукова". В течение двух-трех лет работы завершим", – сказал Бочкарев.

Участок, на котором разместят станции "Пыхтино" и "Внуково", пройдет от "Рассказовки" вдоль Боровского шоссе и выйдет к аэропорту в районе Центральной улицы. Его протяженность составит 5,2 километра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция метро на территории международного аэропорта Внуково расположится в павильоне "Аэроэкспресса".

Внуково будет единственным аэропортом в стране, который будет иметь собственную станцию метро. Трассу метро уже согласовали с местными жителями и администрацией воздушной гавани.

В итоге авиапассажиры смогут выбрать оптимальные маршруты для поездки в аэропорт. Им будут доступны разные виды транспорта – метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг или личная машина.

Добраться до аэропорта можно на автобусах от пяти станций метро: "Саларьево", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево" и "Теплый стан". От Киевского вокзала до аэропорта с шести утра до полуночи ходит аэроэкспресс.

