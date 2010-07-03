Новый вестибюль построят для станции метро "Лесопарковая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Для станции метро "Лесопарковая" появится новый вестибюль. Проект уже согласован, сообщили в Москомархитектуре.

Новый вестибюль расположится на месте эвакуационного выхода со станции. Площадь застройки составит порядка тысячи квадратных метров.

Крытый павильон украсят витражи с изображением деревьев и стеклянный купол. Колонны с кронами-балками будут дробить солнечный свет, создавая игру светотени. На полу выложат мрамор с рисунком, напоминающим листву.

Станция находится в Чертанове Южном рядом с Битцевским лесом. На ее базе создадут крупный транспортно-пересадочный узел.

К сентябрю 2020 года появится новый парк на месте строительной площадки, развернутой под станцию Большой кольцевой линии метро "Стромынка".

Новый парк станет продолжением парка "Сокольники". Сама станция расположится на Сокольнической площади – у главного входа в парк "Сокольники".