Новый парк появится у станции "Стромынка" БКЛ метро

Новый парк появится на месте строительной площадки, развернутой под станцию Большой кольцевой линии метро "Стромынка". Его планируется открыть к сентябрю 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Это будет большая зеленая зона, большие деревья, лавочки и так далее. Проект благоустройства обсуждался с жителями и могу сказать, что это будет одно из самых красивых благоустроенных мест в городе", – сказал Хуснуллин.
По его словам, новый парк станет продолжением парка "Сокольники". Сама станция расположится на Сокольнической площади – у главного входа в парк "Сокольники".
Ранее Хуснуллин сообщил, что для пассажиров "Стромынку" откроют в 2021 году, строительные работы завершится в 2020-м. К настоящему моменту специалисты выполнили на 72% проходку тоннелей БКЛ метро, таким образом, готовы три четверти протяженности.
Протяженность БКЛ составит порядка 70 километров, на ней расположится 31 станция. Запуск всего кольца запланирован на 2023 год, а все тоннели для БКЛ должны быть построены в 2021 году.
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