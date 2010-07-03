Станцию "Стромынка" БКЛ метро откроют в 2021 году

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Для пассажиров в 2021 году планируют открыть станцию "Стромынка" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что работы идут по графику, станцию планируют достроить в 2020 году.

"В 2020 году также стоит задача полностью восстановить парк, восстановить благоустройство. Жители получат здесь новую благоустроенную территорию, включая высаженную аллею из лип. А саму станцию для пассажиров для пересадки мы запускаем в 2021 году", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

29 августа Сергей Собянин сообщил, что столичное метро вырастет вдвое к 2023 году. По его словам, два новых кольца – МЦК и БКЛ – станут уникальными проектами мирового уровня. Большая кольцевая линия будет самым большим метрокольцом в мире.

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2027 года в разных районах города появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро. Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава депстроя.