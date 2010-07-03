На станции "Авиамоторная" БКЛ метро установили эскалаторы

В южном вестибюле станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершен монтаж трехленточных эскалаторов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Мосметрострой".
На станции используют подъемные машины, разделенные на три части длиной более 10 метров. Эскалаторы предстоит проверить по высоте и осевым линиям, установить карнизы, балюстрады и поручни. Параллельно в машинный зал опустят шкафы управления эскалаторами.
Аналогичные работы проведут в вестибюле станции "Лефортово". Его соединят со станцией пешеходной галереей с двумя наклонными ходами, где будет по четыре ленты эскалаторов.
В надземной части входного павильона их уже устанавливают в наклон. Затем приступят к монтажу в подземном уровне.
В настоящий момент на обеих станциях ведется архитектурная отделка, рабочие монтируют инженерные коммуникации и оборудование. После подачи постоянного напряжения начнутся пусконаладочные работы.
Строительство станций "Лефортово" и "Авиамоторная" планируется завершить до конца года.
За пять лет в столице построят почти 50 станций метро. В текущем году планируется достроить шесть станций, с 2020 до конца 2023 года возведут еще 41 станцию.
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