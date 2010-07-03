Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пассажир выжил после падения под поезд на станции "Маяковская" Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

"Около 19:55 на станции "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы под прибывший электропоезд упал молодой человек. Приняты меры для извлечения пассажира, провалившегося между вагонами состава. Мужчина передан медикам", – заявили представители ведомства.

В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сегодня произошел сбой на Сокольнической линии столичного метрополитена. На юго-западном участке радиального направления высадили пассажиров одного из поездов. Состав оставили для проверки.