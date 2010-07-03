Мужчина выжил после падения на пути на станции "Октябрьская"

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На станции столичной подземки "Октябрьская" пассажир упал на пути. Ему оперативно помогли подняться на платформу.

Инцидент произошел около 18:27 в понедельник, 2 сентября. "Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. Мужчине помогли подняться на платформу. В настоящее время пассажир передан медикам", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы УВД на метрополитене.

Информации о задержках на Кольцевой линии метро не имеется.

В субботу, 31 августа, из-за падения пассажира поезда не ездили между "Нагорной" и "Пражской". В обратном направлении они курсировали с увеличенными интервалами. Аналогичная ситуация произошла на серой ветке 1 августа. Тогда движения не было между "Пражской" и "Бульваром Дмитрия Донского".

