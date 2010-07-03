Пассажир упал на рельсы станции метро "Планерная" в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее стало известно, что мужчина выжил после падения с платформы на пути станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии.