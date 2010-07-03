Пассажир упал на пути на станции метро "Таганская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пассажир упал на пути на станции "Таганская" фиолетовой ветки метро, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 13:25. Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь, были приняты меры для извлечения пассажира. Потерпевшего передали медикам.

Отмечается, что нарушений общественного порядка и безопасности полиция не допустила. По факту случившегося проводится проверка.

На Арбатско-Покровской линии 7 августа пассажир также упал на пути. Движение между "Партизанской" и "Щелковской" приостанавливали.