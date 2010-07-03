Движение поездов на синей ветке метро восстановили после падения пассажира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро восстановили движение, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Там отметили, что поездам потребуется некоторое время, чтобы войти в график.

На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено движение. Требуется время, чтобы войти в график. — Московское метро (@MetroOperativno) August 7, 2019



Ранее сообщалось, что движение между станциями метро "Партизанская" и "Щелковская" приостанавливалось из-за падения пассажира на пути.