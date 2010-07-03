Движение между станциями "Партизанская" и "Щелковская" приостановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение между станциями метро "Партизанская" и "Щелковская" приостановлено из-за падения пассажира на пути. Об этом столичная подземка сообщила на своей странице в Twitter.

На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Щёлковской» из-за падения пассажира. — Московское метро (@MetroOperativno) 7 августа 2019 г.



Ранее сообщалось, что движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро было приостановлено из-за падения человека на путь.

Поезда не ходили от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение восстановили и ввели в график.

