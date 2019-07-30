Пенсионерке оказали медпомощь после падения на рельсы в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пенсионерка выжила после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро "Теплый Стан". 79-летней женщине оказали медицинскую помощь, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене.

"Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи, приняты меры для извлечения потерпевшей. В настоящее время потерпевшая передана медикам для оказания помощи", – говорится в сообщении.

Ранее интервалы движения были увеличены на южном участке ветки. Однако в скором времени движение поездов ввели в график.

В этот же день пассажир упал на рельсы на станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии метро. 66-летний мужчина упал на жесткий путь в момент прибытия поезда на станцию. Заметив это, машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился прямо перед пассажиром.

