Движение на Калужско-Рижской линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро введено в график, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Ранее интервалы движения были увеличены на южном участке ветки. Причиной стал человек на пути.

Пассажир упал на рельсы на станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии метро. 66-летний мужчина упал на жесткий путь в момент прибытия поезда на станцию. Заметив это, машинист применил экстренное торможение, и поезд остановился прямо перед пассажиром.

Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь и помогли пострадавшему подняться. Видимых телесных повреждений мужчина не получил, от госпитализации он отказался.

