Движение на фиолетовой ветке метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

На фиолетовой ветке метро поезда временно следовали с увеличенным интервалом из-за падения человека на пути. Сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

В начале июля девушка упала на рельсы на станции столичного метро "Тверская". Для ее спасения было отключено электричество от контактного рельса. Девушка осталась жива. Прибывшие медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела.

